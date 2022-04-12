A Milli Basketbol Takımı’nda ikinci Ergin Ataman dönemi

TBF, Orhun Ene'den boşalan A Milli Basketbol Takımı'nın başına Ergin Ataman'ı getirdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Orhun Ene’den boşalan göreve Ergin Ataman getirildi.

Ergin Ataman ile 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de sözleşme imzalanacak. Başarılı çalıştırıcı hem Anadolu Efes’i hem de A Milli Takımı çalıştıracak.

Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında da A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü olarak görev yapmıştı. Ergin Ataman, 25 Mart 2014 tarihinde daha önce Bogdan Tanjevic’ten boşalan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilmişti.

Ergin Ataman yönetimindeki Milli Takım, 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.