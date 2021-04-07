A Milli Erkek Basketbol Takımı, EURO 2022 maçlarını Gürcistan’da oynayacak

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalyanın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda ev sahiplerinden Gürcistan, ortak federasyon olarak Türkiye’yi seçti. A Erkek Milli Takımımızın grup karşılaşmalarına Gürcistan’ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak.

Organizasyon kapsamında Almanya, Litvanyayı ortak federasyon olarak seçerken Çekya, Polonya’yı, İtalya da Estonya’yı ortak federasyon olarak belirledi. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda kura çekimi 29 Nisan 2021 tarihinde TSİ 14.00’te yapılacak. Kura çekimi Almanya’nın Berlin şehrinde Verti Music Hall’de gerçekleştirilecek. FIBA’nın dijital kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirilecek.

FIBA’nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya 3. torbada yer alıyor.

EuroBasket 2022’de belirlenen torbalar şu şekildedir:

1. Torba : İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa

: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa 2. Torba : Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya

: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya 3. Torba : Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya

: Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya 4. Torba : Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan

: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan 5. Torba : Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya

: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya 6. Torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan

Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.