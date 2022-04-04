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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, “2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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