A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımız'ın, ikinci turdaki maç programı belli oldu. Önümüzdeki yıl Japonya, Filipinler ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere gitmek için '12 Dev Adam'ın grupta ilk 3'e girmesi gerekiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu’nda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarusun organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Türkiye ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubunda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubunda yer aldı.

İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Millilerin oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde: