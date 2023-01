ABD’li basketbolcu Darius Miles, bir kadını sokak ortasında katletti

ABD’nin Alabama eyaletinde iki kadın, pazar günü akşam saatlerinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Alabamalı basketbol yıldızı Darius Miles tarafından ateşlendiği iddia edilen silah sesi ve iki kadının kaçışı, bir evin kapı zili kamerasına yansıdı.

21 yaşındaki Crimson Tide oyuncusu Darius Miles ve 20 yaşındaki Michael Lynn Davis, 23 yaşındaki Jamea Harris’in bir arabada vurularak öldürülmesinden sonra cinayetle suçlanarak tutuklandı. Bir evin kapı zili kamerasında 11 el silah sesinin duyulduğu ve iki kadının çığlık atarak kaçtığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Silahların ateşlendiği sırada evin önüne yürüyen iki kadının, silah sesleri arasında “Aman tanrım” diye bağırarak canlarını kurtarmak için kaçtıkları net şekilde görülüyor.

Cinayetten tutuklanan Miles, pazar günü Tuscaloosa İlçe Hapishanesi’nden elleri kelepçeli olarak çıkarılırken, polis arabasına bindirildiği sırada “Yemin ederim seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum” dediği ve ağladığı görüldü.

Video of Darius Miles leaving the Tuscaloosa County Jail after being charged with capital murder following an early morning fatal shooting on the Strip in Tuscaloosa pic.twitter.com/zbBdQ0VKhb

— Ben Flanagan (@ThisBenFlanagan) January 15, 2023