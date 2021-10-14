Ali Muhammed Fenerbahçe Beko’ya yönetici olarak döndü!

Fenerbahçe Beko'un eski oyuncusu Ali Muhammed (Bobby Dixon) sarı lacivertli kulüpte idari bir görev almaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ali Muhammed'in yeni görevine dair detaylar verildi.

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2015-2021 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen ve 6 yıllık süreçte birçok başarıya imza atarak efsaneleşen Ali Muhammed (Bobby Dixon) basketbol kariyerine nokta koyduktan sonra idari kadroda kendisine yer buldu. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Ali Muhammed arasında yapılan anlaşmaya göre değerli ismimiz, “Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi” olarak şubemizde görev yapacaktır” denildi.

Ali Muhammed’in yeni göreviyle ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Kariyeri boyunca birçok genç sporcuya ve sporcu adayına ilham kaynağı olmuş Ali Muhammed, erkek basketbol şubemizdeki yeni görevinde hem altyapı takımlarımızda hem de Fenerbahçe Koleji Safiport ekibimizde genç sporcularımızın donanım ve mental gelişimi için gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Aynı zamanda Fenerbahçe Beko A Takımı'nda oyuncuların bireysel gelişimi için teknik ekibimizde önemli bir görev üstlenecek olan Ali Muhammed; basketbol birikimini, “bireysel gelişim antrenörü” rolü altında kullanacak. Yeni görevi için İstanbul'a gelen Ali Muhammed, bu akşam 20.45'te başlayacak UNICS Kazan mücadelesi için salonumuzda olacak ve kendisi için maç öncesinde bir tören düzenlenecek.

Ali Muhammed'i taraftarlarımızla birlikte bir kez daha karşılayacağımız bu özel etkinliğin başlangıç saati 20.15'tir. Mücadele için salonumuzda olacak taraftarlarımızın, etkinlik saatini dikkate alarak salona giriş yapmaları önemle rica olunur. Ali Muhammed'in yeni görevinin yanı sıra altyapı takımlarımızdaki ve Fenerbahçe Koleji Safiport ekibimizdeki yapılanmanın detaylarına ilişkin önümüzdeki dönemde bir basın toplantısı düzenlenecek ve toplantı tarihi hakkında basın mensuplarımız ilerleyen günlerde bilgilendirilecektir.”