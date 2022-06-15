Aliağa Petkimspor Avrupa için FIBA’yı bekliyor

Yeni sezonda Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, FIBA'nın kararını bekliyor.

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Tepeden tırnağa iddialı bir kadro kurma hedefiyle yola çıkarak şimdiden 4 yerli, 1 yabancı takviyesi yapan İzmir ekibi Aliağa Petkimspor’da Genel Menajer Levent Türknas, yaptığı açıklamada, “Türk hamlelerini erkenden yapma kararı verdik. İç transferde Nusret Yıldırım, dış transferde Ege Arar, İsmail Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz dışında gelecek vadeden Ömercan Engin ile 3 yıllık anlaşma sağladık. Petkim bugüne kadar bir kez Avrupa kupasında eleme maçı oynamış ve sahasında bir maç oynayıp elenmişti. Aliağaya yeni bir heyecan getirmek için FIBA Europe Cupa başvurduk. Kupaya alınmamız durumunda yerli kadromuza takviye yapacağız” dedi.