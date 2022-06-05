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Aliağa Petkimspor kaptan Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, takım kaptanı Nusret Yıldırım ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

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Aliağa Petkimspor kaptan Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi

Gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basket’ten guard İsmail Cem Ulusoy’a attırırken, iç transferde ise takım kaptanı Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi.

Takımıyla 1 yıllık nikah tazeleyen 33 yaşındaki uzun forvet Nusret, geçen sezon 4.1 sayı ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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