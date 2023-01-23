Aliağa Petkimspor’dan kritik galibiyet
Ligde kalma yarışı veren Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-87 yenerek 6. galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 16. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 94-87 yendi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım kazandığı maç sonrası 6 galibiyetle 13. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 9. yenilgisini aldığı haftayı 9. sırada tamamladı.
Salon: ENKA
Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Tolga Edis
Aliağa Petkimspor: Booth 19, Ege Arar 2, Prewitt 23, İsmail Cem Ulusoy 13, Chery 18, Simmons 10, Nusret Yıldırım, Aldridge 9, Dorukhan Engindeniz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 22, Arca Tülüoğlu 4, Harrison 11, Peterka 13, Altan Erol 2, Ayberk Olmaz 9, Rogkavopoulos 22, Hamilton 4
1. Periyot: 22-23
Devre: 51-48
3. Periyot: 63-68