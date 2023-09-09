Almanya ile Sırbistan, Dünya Kupası Finali’nde kapışacak

2023 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Almanya ile Sırbistan, yarın TSİ 15.40'ta finalde kozlarını paylaşacak.

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2023 FIBA Dünya Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde Almanya ile Sırbistan, yarın TSİ 15.40’ta karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde, turnuvanın en güçlü takımlarından ABD’yi 113-111 yenen Almanya, finalde Sırbistan’ın rakibi oldu. Sırbistan ise Kanada’yı 9 sayı farkla mağlup ederek finale yükseldi.

Almanya, turnuvada 2002’de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Sırbistan ise eski Yugoslavya döneminde dünya şampiyonlukları bulunmasına rağmen, bugünkü adıyla ilk kez finalde mücadele ediyor.

Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Sırbistan, ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek. Almanya ise tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etmek için Sırbistan’a karşı zorlu bir maça çıkacak.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI: ABD-KANADA

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise 5’i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile bu organizasyonda ilk finaline çıkacak Kanada, yarın TSİ 11.30’da mücadele edecek. (AA)