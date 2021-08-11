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Alperen Şengün büyülemeye devam ediyor

NBA Yaz Ligi'nde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-91'lik skorla mağlup ederken, Şengün performansı ile dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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Alperen Şengün büyülemeye devam ediyor

2021 NBA Draftları’nda Houston Rockets’ın 1. Tur 16. sıradan seçtiği milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Detroit Pistons’ı 111-91’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada 25 dakika süre aldı ve 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı. 19 yaşındaki Milli basketbolcu, Thomas & Mack Center’da oynanan karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.

Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi’nin ilk haftasında Cleveland Cavaliers ile oynanan maçta da 15 sayı, 15 ribaund ile double-double yapmıştı.

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