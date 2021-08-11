Alperen Şengün büyülemeye devam ediyor

NBA Yaz Ligi'nde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-91'lik skorla mağlup ederken, Şengün performansı ile dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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2021 NBA Draftları’nda Houston Rockets’ın 1. Tur 16. sıradan seçtiği milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Detroit Pistons’ı 111-91’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada 25 dakika süre aldı ve 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı. 19 yaşındaki Milli basketbolcu, Thomas & Mack Center’da oynanan karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.

Yeni takımına çabuk ısındı pic.twitter.com/GfcdkX48dj — TRT Spor (@trtspor) August 11, 2021

Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi’nin ilk haftasında Cleveland Cavaliers ile oynanan maçta da 15 sayı, 15 ribaund ile double-double yapmıştı.