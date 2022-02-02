Alperen Şengün, NBA All Star hafta sonunda sahne alacak
NBA All-Star etkinlikleri kapsamında oynanacak Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) maçında Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı.
Bu yıl ABD’nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinin ilk gününde oynanacak ‘Yükselen Yıldızlar’ maçında forma giyecek isimler belli oldu. NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı.
Alperen bu sezon 8.6 sayı, 4.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
Bu etkinlikte o sezon ilk kez NBA'de yer alan basketbolcular ile ligde ikincisi senesini geçiren basketbolcular karşı karşıya geliyor.
Yükselen Yıldızlar maçında takımların kadroları şöyle:
Çaylaklar
- Scottie Barnes – Toronto Raptors
- Cade Cunningham – Detroit Pistons
- Ayo Dosunmu – Chicago Bulls
- Chris Duarte – Indiana Pacers
- Josh Giddey – Oklahoma City Thunder
- Jalen Green – Houston Rockets
- Herbert Jones – New Orleans Pelicans
- Davion Mitchell – Sacramento Kings
- Evan Mobley – Cleveland Cavaliers
- Alperen Şengün – Houston Rockets
- Jalen Suggs – Orlando Magic
- Franz Wagner – Orlando Magic
İkinci senesini oynayan basketbolcular
- Precious Achiuwa – Toronto Raptors
- Cole Anthony – Orlando Magic
- LaMelo Ball – Charlotte Hornets
- Desmond Bane – Memphis Grizzlies
- Saddiq Bey – Detroit Pistons
- Anthony Edwards – Minnesota Timberwolves
- Tyrese Haliburton – Sacramento Kings
- Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers
- Jaden McDaniels – Minnesota Timberwolves
- Isaac Okoro – Cleveland Cavaliers
- Isaiah Stewart – Detroit Pistons
- Jae'Sean Tate – Houston Rockets
G-League’den seçilen oyuncular:
- MarJon Beauchamp
- Dyson Daniels
- Jaden Hardy
- Scott Henderson