Alperen Şengün NBA’de rekorları kırmaya devam ediyor

Amerikan Ulusal Basketbol Liginde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Houston Rocketsı 140-132 mağlup etti. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün mücadeleyi 33 sayıyla tamamlayıp kariyer rekoru kırsa da mağlubiyete engel olamadı.

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NBA’de normal sezon oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Günün son karşılaşmasında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers’a konuk oldu. Karşılaşmadan ev sahibi ekip, 140-132 galip ayrılarak bu sezonki 20’nci galibiyetini elde etti. Houston Rockets ise bu sezon 34’üncü mağlubiyetini aldı.

SHAQUILLE O’NEAL’I GEÇTİ

Houston Rockets’ın Los Angeles Lakers karşısında oynadığı karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performans ile göz doldurdu. Karşılaşmada 38 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 17’de 14 saha içi isabet ile 33 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Alperen Şengün, NBA kariyer sayı rekorunu da kırdı. Milli pivotumuz, Shaquille O’Neal’ı geçerek NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

Şengün, ayrıca 33 sayısının yanına 15 ribaund, 6 asist ve 4 blok da ekledi.

Öte yandan Los Angeles Lakers’ta LeBron James karşılaşmayı 48 sayı, 8 ribaund ve 9 asist ile tamamlayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

GURUR GECESİ

33 Sayı (Kariyer Rekoru)

15 Ribaund

6 Asist

4 Blok@AlperennSengun‘ün kariyer gecesinden en iyiler burada! #Rockets pic.twitter.com/53lUZ8767T — NBA Türkiye (@NBATurkiye) January 17, 2023

Günün oynanan diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şu şekilde;