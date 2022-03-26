Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz, NBA’de geceyi galibiyetle kapattı
Philadelphia 76ers'ın Los Angeles Clippers'ı yendiği maçta Furkan Korkmaz; Houston Rockets'ın da Portland Trail Blazers'ı mağlup ettiği mücadelede Alperen Şengün galibiyete katkıda bulundu.
NBA’e gece oynanan 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcular Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz’ın takımları geceyi galibiyetle tamamladı.
Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren 76ers, James Harden’ın 29 sayı, 15 ribaund, Joel Embiid’in 27 sayı, 10 ribaundluk double-double performanslarıyla üst üste 3. galibiyetine ulaştı. Sezonun 46. maçını kazanan 76ers’ta Furkan Korkmaz ise yaklaşık 11 dakika sahada kaldı ve 3 sayı üretti.
ALPEREN’DEN 4 SAYI, 6 RİBAUND, 5 ASİST
Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers’a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı. Rockets’ta Jalen Green’in 23, Jae’Sean Tate’in 17, Kenyon Martin Jr’ın 16 sayısı sezonun 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakikanın üzerinde süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalmayla bitirdi.
NBA’de gecenin sonuçları şu şekilde:
- Charlotte Hornets: 107 – Utah Jazz: 101
- Detroit Pistons: 97 – Washington Wizards: 100
- Atlanta Hawks: 121 – Golden State Warriors: 110
- Miami Heat: 103 – New York Knicks: 111
- Minnesota Timberwolves: 116 – Dallas Mavericks: 95
- Portland Trail Blazers: 106 – Houston Rockets: 125
- Los Angeles Clippers: 97 – Philadelphia 76ers: 122