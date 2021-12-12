Alperen Şengün’den bir ilk daha

Houston Rockets formasıyla her gün NBA'e daha da ısınan Alperen Şengün, kariyer rekoru kırdığı akşamın ardından bir ilki daha başardı! Alperen, Bucks'tan sonra Grizzlies'e de 15 sayı attı!

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NBA’de Houston Rockets formasıyla Türk basketbolunu da temsil eden Alperen Şengün, 15 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçtan bir gün sonra bir ilki daha başardı.

Memphis Grizzlies’e 113-106 mağlup olan Rockets’ta Alperen yine sayı 15 sayıyla mücadele etti. İstatistiklerde sayının yanına 6 ribaunt, 6 asist ve 3 de blok ekleyen Alperen Şengün, Yao Ming’den (Şubat 2003) sonra 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performans sergileyen ilk Rockets çaylağı oldu.

CEDİ OSMAN’DAN 18 SAYI

NBA’deki diğer milli basketbolcularımız ise geceyi galibiyetle kapattı. Cleveland Cavaliers’ın Sacramento Kings’i 117-103 yendiği karşılaşmada Cedi Osman 18 sayılık katkı sağladı. Cedi 25 dakika parkede kaldığı maçta ayrıca 2 ribaunt alıp 2 de asist yaptı.

Ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip olan Golden State Warriors’ı 102-93 mağlup eden Philadelphia 76ers’ta milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 3 sayı ve 2 asistle maçı noktaladı.

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının Chicago Bulls’u sahasında 118-92’lik skorla farklı mağlup ettiği maçta 4 sayı üretti ve 6 ribaunt aldı.