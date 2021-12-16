Alperen Şengün’den çifte kariyer rekoru

Cedi Osman ile Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren Cavaliers-Rockets mücadelesinde çaylak oyuncu Alperen hem sayı hem de ribaunt kariyer rekorlarını kırdı.

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NBA’deki milli basketbolcularımızı karşı karşıya getiren mücadelede Cleveland Cavaliers, Houston Rockets’ı 35 sayı farkla 124-89 mağlup etti.

Üst üste 5. galibiyetini alan Cavaliers’ta Cedi Osman 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayıyla tamamladı. Aldığı süreler ve oyununun yanı sıra takıma yaptığı katkıyla her geçen gün daha gelişen Alperen Şengün double-double yaptığı maçta kariyer rekorları kırdı.

19 yaşındaki milli basketbolcu, 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 19 sayıyla tamamlayıp takımının en skoreri oldu. Alperen Şengün ayrıca 11 de ribaunt alarak en çok ribaunt aldığı maçı oynadı.

Alperen double-double istatistiğine 5 asist, 2 top çalma ve 1 blok ekledi.