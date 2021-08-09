Alperen Şengün’den NBA Yaz Ligi’ne harika başlangıç

NBA'de Houston Rockets formasını terletecek olan Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde yeteneklerini ilk maçtan göstermeye başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NBA Draftı’nda Houston Rockets tarafından seçilen Alperen Şengün, takımının Yaz Ligi’ndeki ilk maçında performansıyla dikkat çekti.

Las Vegas’ta oynanan maçta Cleveland Cavaliers’ı 86-76 mağlup eden Rockets’ta milli oyuncumuz ilk 5’te başladığı karşılaşmada 27 dakika süre aldı. 15 sayı ve 15 ribaund ile “double-double” yaparken, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Öte yandan Cleveland Cavaliers tarafından NBA Yaz Ligi’ne çağrılan Beşiktaşlı Şehmus Hazer bu mücadelede süre bulamadı.