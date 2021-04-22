Anadolu Efes 91-68 Real Madrid | Euroleague Play-Off

Euroleague play-off ikinci maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Anadolu Efes mücadeleden 91-68 galip ayrıldı.

Temsilcimiz karşılaşmaya Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Sertaç beşi çıkarken, ilk sayı Larkin'den faul çizgisinde geldi. Moerman'ın turnikesi ile ikinci dakikada 3-2'lik üstünlüğü yakalayan Efes, Micic'in turnikesinin ardından Sertaç ve Moerman'ın isabetleri ile beşinci dakikada skoru 10-7'ye getirdi.

Periyodun ikinci beş dakikalık bölümünde Micic'in üçlüğünün ardından Simon ve Larkin ile skorda arayı açan Efes, ilk 10 dakikayı 22-13 önde noktaladı. Efes ikinci periyoda Dunston'ın şık smacı ile başladı ve ilk hücumda farkı çift hanelere çıkarttı: 24-13. Bu bölümde Larkin ve Beaubois'nın sayıları ile 13:30'da skor 31-19'a geldi ve konuk ekibin de molası geldi. Mola dönüşünde Larkin'in üçlüğü sonrasında faul çizgisinde Simon ve Anderson'dan gelen isabetler ile 18. dakika 38-28 Efes üstünlüğü ile geçildi. Kalan iki dakika içinde Simon, Beaubois ve Moerman ile gelen ikişer sayı ile ilk yarı 44-32 sona erdi.

Temsilcimiz ikinci yarıya Larkin ve Beaubois'nın sayıları ile başladı ve 23. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 50-33. Final periyodunda ilk isabet Micic'ten geldi ve 31. dakikayı 67-47 önde geçti. Hız kesmeyen Efes’te Larkin ve Micic'in sayıları ile 32. dakikada skor 71-47'ye geldi. Dunston'ın pota altı isabetleri ile 34. dakika 76-53'lük üstünlüğümü ile geçildikten sonra Micic'in altı ve Beaubois'nın beş sayısı ile Efes maçın son iki dakikasına 87-60 önde girdi. Kalan süre içinde Pleiss ve Singleton'ın sayıları ile karşılaşma 91-68 sona erdi.

Serinin 3. maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Efes maçı kazanması halinde adını Final Four’a yazdıracak.