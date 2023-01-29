Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u farklı geçti
Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 26 sayı farkla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u 90-64 mağlup etti.
Bu sonucun ardından 4. sıradaki Efes 12. galibiyetini aşırken, 11. yenilgisini tadan Aliağa Petkim ise 13. sırada haftayı tamamladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Anadolu Efes: Furkan Haltalı 13, M’Baye 19, Buğrahan Tuncer 3, Bryant 6, Micic 14, Erten Gazi 17, Egehan Arna 5, Dunston 3, Clyburn 3, Karahan Efeoğlu 2, Larkin 5
Aliağa Petkimspor: Ege Arar 10, Aldridge 4, Booth 10, Prewitt 8, Chery 11, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 5, Murat Meriç Kuntker 7, Ömercan Engin 6
1. Periyot: 17-18
Devre: 46-29
3. Periyot: 66-44