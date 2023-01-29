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Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u farklı geçti

Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 26 sayı farkla mağlup etti.

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Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u 90-64 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 4. sıradaki Efes 12. galibiyetini aşırken, 11. yenilgisini tadan Aliağa Petkim ise 13. sırada haftayı tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Anadolu Efes: Furkan Haltalı 13, M’Baye 19, Buğrahan Tuncer 3, Bryant 6, Micic 14, Erten Gazi 17, Egehan Arna 5, Dunston 3, Clyburn 3, Karahan Efeoğlu 2, Larkin 5

Aliağa Petkimspor: Ege Arar 10, Aldridge 4, Booth 10, Prewitt 8, Chery 11, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 5, Murat Meriç Kuntker 7, Ömercan Engin 6

1. Periyot: 17-18

Devre: 46-29

3. Periyot: 66-44

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