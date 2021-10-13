Anadolu Efes, Asvel’i elinden kaçırdı! Ergin Ataman ‘intihar ettik’ dedi

Euroleague'in 3'üncü haftasında Anadolu Efes, ilk yarısını 14 sayı önde tamamladığı maçta Fransız ekibi ASVEL'e deplasmanda 75-73 mağlup oldu.

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Euroleague üçüncü hafta maçında Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımına konuk olan Anadolu Efes, Astroballe Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise 49-35 önde tamamlamasına rağmen salondan 73-75 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Böyle bir mağlubiyetten sonra değerlendirme yapmak çok kolay değil. Son periyotta adeta intihar ettik, minik takımlar gibi oynadık ve öyle hatalar yaptık. LDLC Asvel Villeurbanne takımını tebrik ediyorum. Özellikle son çeyrekte çok çaba sarf ettiler ve oyunu değiştirdiler” dedi.

SALON : Astroballe

: Astroballe HAKEMLER : Sreten Radovic, Tomasz Trawicki, Benjamin Barth

: Sreten Radovic, Tomasz Trawicki, Benjamin Barth ASVEL : Okobo 7, Lacombe 11, Jones 16, Kostas Antetokounmpo 10, Kahudi, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2

: Okobo 7, Lacombe 11, Jones 16, Kostas Antetokounmpo 10, Kahudi, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2 ANADOLU EFES : Micic 24, Larkin 15, Beaubois 13, Pleiss 8, Singleton 3, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Dunston 2, Anderson, Doğuş Balbay, Petrusev,

: Micic 24, Larkin 15, Beaubois 13, Pleiss 8, Singleton 3, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Dunston 2, Anderson, Doğuş Balbay, Petrusev, 1. PERİYOT : 20-25

: 20-25 DEVRE : 35-49

: 35-49 3. PERİYOT: 53-62