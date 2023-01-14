Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında rahat kazandı
Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak 10. galibiyetini aldı.
Euroleague 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona’yı 80-75 yendi.
Palau Blaugrana’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-9 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 39-28 üstün girdi.
İkinci devrede skorer oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 62-48 önde geçtiği mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes 10. galibiyetini aldı. Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
- Salon: Palau Blaugrana
- Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)
- Barcelona: Laprovittola 5, Kuric 2, Kalinic 9, Mirotic 15, Vesely 4, Da Silva 10, Sertaç Şanlı 6, Abrines 4, Higgins 17, Jokubaitis 3
- Anadolu Efes: Larkin 17, Micic 17, Bryant 2, Singleton 5, Pleiss 12, Beaubois 11, Clyburn 6, M’Baye 9, Zizic, Dunston 1
- 1. Periyot: 9-21
- Devre: 28-39
- 3. Periyot: 48-62
(AA)