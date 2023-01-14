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Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında rahat kazandı

Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak 10. galibiyetini aldı.

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Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında rahat kazandı

Euroleague 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona’yı 80-75 yendi.

Palau Blaugrana’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-9 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 39-28 üstün girdi.

İkinci devrede skorer oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 62-48 önde geçtiği mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes 10. galibiyetini aldı. Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

  • Salon: Palau Blaugrana
  • Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)
  • Barcelona: Laprovittola 5, Kuric 2, Kalinic 9, Mirotic 15, Vesely 4, Da Silva 10, Sertaç Şanlı 6, Abrines 4, Higgins 17, Jokubaitis 3
  • Anadolu Efes: Larkin 17, Micic 17, Bryant 2, Singleton 5, Pleiss 12, Beaubois 11, Clyburn 6, M’Baye 9, Zizic, Dunston 1
  • 1. Periyot: 9-21
  • Devre: 28-39
  • 3. Periyot: 48-62

(AA)

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