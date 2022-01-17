Anadolu Efes, Beşiktaş’ı mağlup etti
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Lig'nde sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında Beşiktaş Icrypex’i 87-72 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz
ANADOLU EFES: Beaubois 20, Singleton 1, Micic 11, Dunston 2, Simon, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi 11, Egemen Güven 16, Buğrahan Tuncer 24
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Mehmet Yağmur 8, Reaves 11, Egehan Arna 6, Ercan Osmani 7, Furkan Haltalı 13, Yağız Aksu 4, Ata Kahraman, Oğuzhan Göktepe, Alihan Demir 4, Lawson 3, Jefferson 14, Bluiett 2
1. PERİYOT: 28-18
İLK YARI: 52-35
3. PERİYOT: 72-57