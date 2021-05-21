Anadolu Efes, Beşiktaş’ı yenerek final kapısını araladı

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş Icrypex’i 104-86 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla birlikte seride durumu 2-0’a getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 60-44 Anadolu Efesin üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Bryant Dunston 21 sayıyla oynarken Beşiktaş Icrypex’te James Blackmon 16 sayı kaydetti.

Serinin 3. maçı Beşiktaş Icrypex’in ev sahipliğinde Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde 23 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak. Anadolu Efes bu mücadeleden de galip ayrılırsa finale yükselecek.

SALON: SİNAN ERDEM

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

ANADOLU EFES: Micic 11, Larkin 3, Anderson 5, Singleton 18, Buğrahan Tuncer 13, Sertaç Şanlı 17, Dusnton 21, Simon 11, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim 3, Yiğitcan Saybir

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 9, Blackmon 16, Johnson 10, Alperen Şengün 15, Ercan Osmani 6, Furkan Haltalı 6, Berry 3, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur 8, Hakan Sayılı 8, Samet Yiğitoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 1

1. PERİYOT: 31-23

DEVRE: 60-44

3. PERİYOT: 77-63

5 FAUL: 23.21 Ercan Osmani (Beşiktaş Icrypex)