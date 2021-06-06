Anadolu Efes… Bir şampiyonluğun anatomisi

Sadece erkek basketbolunda faaliyet gösteren, 45 yıllık tarihine 39 kupa sığdıran, sezon ortalamaları baz alındığında Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören kulübü Anadolu Efes'in Avrupa şampiyonluğunun öyküsünü ele alıp, bugünlere nasıl gelindiğini kilometre taşlarıyla özetledik. Mavi-beyazlılar, bir sezon önce domine ettiği ama macerasını tamamlayamadığı EuroLeague'de 2020-2021 sezonuna kötü başladı. İlk 17 haftada galibiyet-mağlubiyet sayısı 8-9'du.

RÜYA GİBİ BİTTİ

Ancak 2021'in başından itibaren her şey değişti. Ameliyat sonrası toparlanan Larkin'in dönüşü ve takımın konsantre olup taşların yeniden yerine oturmasıyla mavi-beyazlılar 3 ayda sadece 3 yenilgi alıp (22G – 12M) sezonu kapattı. Real Madrid, CSKA ve Barcelona zaferlerinin ardından kupa geldi. Organizasyon, istikrar, saha içi düzeni, doğru ‘coaching', özgürlük tanınan yaratıcı kısalar, savaşan uzunlar… İşte tarihi zaferi getiren önemli adımlar:

10 KUPANIN İKİSİ EFES’TEN

Türkiye, en popüler 3 takım sporunda 35 Avrupa kupası kazandı. 23 kupayla (kadınlar 20, erkekler 3) en başarılı branş olan voleybolu 10 kupayla basketbol (erkekler 6, kadınlar 4) izliyor. Futbolda ise sadece Galatasaray'ın kazandığı 2 kupa var. Basketbolda toplamdaki 10, erkeklerdeki 6 kupanın 2'si Efes'in müzesinde. Türk takımları, Şampiyonlar Ligi (Şampiyon Kulüpler) seviyesindeki Kupa 1'i ise toplamda 9 kez kazandı. Üç popüler sporda ‘Avrupa Şampiyonu' unvanlı 4 kulübümüz var: Erkek basketbolunda Fenerbahçe ve Anadolu Efes, kadın basketbolunda Galatasaray, kadın voleybolunda ise VakıfBank (4), Fenerbahçe ve Eczacıbaşı…

EFES'İN ŞAMPİYONLUKLARI (39)

1 EuroLeague (2021), 1 Koraç Kupası (1996), 14 Türkiye Ligi (Rekor), 11 Türkiye Kupası (Rekor), 12 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Rekor) EuroLeague'de bir ikincilik, iki üçüncülük; Saporta Kupası'nda bir ikincilik.

BASKETBOLU SEVDİRMEK

1976'da Tuncay Özilhan başkanlığında, Avrupa sahalarında ülkemizi başarı ile temsil ederek basketbolumuzu tüm gençlere sevdirmek amacıyla kuruldu.

1976-78: İstanbul Erkekler Basketbol Ligi'nden Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne, ardından 1. Lig'e yükseldi.

1978-79: 5 takımlı final grubunda Eczacıbaşı hegemonyasını 6 galibiyet 2 yenilgi ile kırıp ligdeki ilk sezonunda şampiyon oldu.

1 GALİBİYET 5 YENİLGİ

1979-80: Avrupa'da ilk sezon. Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan 1 galibiyet 5 yenilgi ile grup aşamasında elendi.

1983-84: Eczacıbaşı'nın efsane koçu Aydan Siyavuş takımın başına geçti.

1986: İlk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. n 1989-90: Koraç Kupası'nda çeyrek final, Avrupa kupalarındaki ilk başarı oldu. 1. ön eleme turundaki 111-47'lik Win Wat Wieden (Avusturya) zaferi, halen Avrupa'da alınan en farklı galibiyet.

ÖRS VE NAUMOSKİ

1991-92: Takımın başına Aydın Örs getirildi. Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü.

1992-93: Petar Naumoski geldi. 40 maçta namağlup lig şampiyonluğuna ulaşıldı. Avrupa'da final oynayan ilk Türk kulübü oldu. 16 Mart 1993'te Saporta finalinde olaylı Aris maçını 50-48 kaybetti.

1995-96: 13 Mart 1996'da Avrupa'da takımlar düzeyinde kupa kaldıran ilk Türk kulübü oldu: Koraç Kupası.

FİNAL FOUR KÂBUSU

1997'de ASVEL'e, 1998'de Benetton'a, 1999'da Zalgiris'e elenerek toplamda 4, üst üste 3. kez Final Four'un kapısından döndü.

1999: NBA'e Türk basketbolcu gönderen ilk Türk kulübü oldu (Mirsad Türkcan: New York Knicks).

1999-2000: Ekim ortasında Aydın Örs istifa etti. Takımı Ergin Ataman devraldı. Türk basketbol tarihinin ilk Final Four'u ve Avrupa üçüncülüğü geldi.

NBA'E AÇILDILAR

2006: ABD'de NBA takımlarıyla maç yapan ilk Türk kulübü oldu. 10 Ekim: Denver Nuggets, 12 Ekim: Golden State Warriors.

2007: Bir NBA takımı ile Türkiye'de maç yapan ilk kulüp oldu. 6 Ekim: Minnesota Timbervolwes.

2012-13: 7 sezondur uzak olduğu EuroLeague çeyrek finaline ulaştı.

5 YIL SONRA KUPA

2014-15: Ivkovic'in çalıştırdığı Efes, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek 2010'dan sonra ilk kez kupa kazandı.

2018-19: EuroLeague Final Four'un yarı finalinde Fenerbahçe engelini aşan takım, tarihinin ilk finalinde CSKA'ya yenildi.

2019-20: Türkiye Ligi (21-2) ve EuroLeague (24-4) normal sezonlarını domine etti ve liderdi. Ancak pandemi nedeniyle ‘beyaz sezon' ilan edildi ve şampiyonlar belirlenmedi.