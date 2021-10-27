Anadolu Efes deplasmanda tepetaklak

Anadolu Efes, Euroleague'in 6. haftasında Panathinaikos'a deplasmanda 95-69 mağlup oldu.

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THY EuroLeague’de 6. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP’a 95-69 mağlup oldu ve 5. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes karşılaşmaya Larkin, Beaubois, Elijah, Singleton ve Pleiss beşi çıkarken, maçın ilk basketi Pleiss'ın elinden geldi. İlk bölümde Anadolu Efes Elijah ve Beaubois isabetler bulurken, beşinci dakikada skor 8-15'e gelince Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşünde takip eden 2:30 dakikada sayı bulamadık ve 7:30'da skor 8-22'ye geldi. Kalan 2:30 dakika içinde savunma direncini arttıran Anadolu Efes’te Singleton, Beaubois ve Petrusev'den gelen sayıların ardından ilk 10 dakikayı 13-22 geride tamamladı.

İkinci periyot Singleton'ın faul çizgisindeki tek isabeti ile başladı ve 11. dakika 14-24'lük skor ile geçildi. Bu bölümde ekibimiz Beaubois, Larkin ve Elijah ile skor üretirken, 16. dakika 23-39'luk skor ile geçildi. Efes, kalan bölümde Larkin ile yedi, Beaubois ile beş sayı kaydetti ve mücadelenin ilk yarısını 35-52 geride tamamladı.

ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

İkinci yarıya Beaubois ve Moerman ikilisinin üç sayılık isabetleri ile başladık ve 21. dakikada skoru 41-52'ye getirdik. Pleiss'ın dört sayısı ile 24. dakikada skoru 45-57'ye getirdi. 24:30'da Larkin'e yapılan müdahaleye faul çalınmayınca, Ergin Ataman'ın itirazına hakemler 2. teknik faulü çaldı ve Ataman diskalifiye edildi. 26. dakikada skor 45-71'e gelirken, kalan bölümde Singleton, Elijah ve Beaubois ile sayılar bulduk ve üçüncü çeyreği 55-78 geride geçtik. Final periyodunda ilk sayılar faul çizgisinde Singleton'dan geldi ve 31. dakikaya 57-78 geride girildi. Singleton ve Elijah'ın sayıları ile 35. dakikayı 65-85 geride geçtik. Maçın son bölümünde Petrusev ve Erten ile ikişer sayı bulduk ve karşılaşmadan 69-95 mağlup ayrıldık.