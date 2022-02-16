Anadolu Efes, dörtlü finalde
Pınar Karşıyaka'yı mağlup eden Anadolu Efes, Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e kaldı.
Bitci Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka’yı 87-64 mağlup ederek Dörtlü Final’de Darüşşafaka ile eşleşti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu
ANADOLU EFES: Pleiss 20, Micic 12, Moerman 10, Bryant 1, Beaubois 5, Buğrahan Tuncer, Yiğitcan Saybir 11, Larkin 16, Egemen Güven 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi 6
PINAR KARŞIYAKA: Tyus 10,Taylor 2, Colson 13, Burak Yıldızlı, Yunus Sonsırma, Can Korkmaz 10, Roll 2, Berkan Durmaz 6, M’Baye 21, Mahir Ağva
1. PERİYOT: 25-12
DEVRE: 56-29
3. PERİYOT: 77-46