Anadolu Efes, Euroleague’de final için sahaya çıkıyor!

Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, Final Four'da unvan koruma peşinde. Mavi-beyazlılar, Belgrad’da finale kalmak için bugün saat 19.00’da Yunan devi Olympiakos’la karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Real Madrid-Barcelona El Clasico’su oynanacak.

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu EuroLeague'de Final Four (Dörtlü Final) heyecanı bugünkü yarı final maçlarıyla başlayacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak mücadelelerde son şampiyon unvanlı temsilcimiz Anadolu Efes saat 19.00'da Yunan devi Olympiakos'la karşılaşacak. Geçen yıl Köln'de tarihinin ilk, Türkiye'nin 2. (2017-Fenerbahçe) EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan mavi-beyazlılar, üst üste 3. Final Four'unda başarısını bir kez daha tekrarlayıp unvanını korumaya çalışacak.

Yarı finalin diğer ayağındaki El Clasico heyecanında Real Madrid ile Barcelona saat 22.00'de karşılaşacak. Yarı finallerin kazananları cumartesi günü saat 20.00'deki finalde şampiyonluk, kaybedenleri ise saat 17.00'de 3.'lük maçlarına çıkacak.

Takım Anadolu Efes Olympiakos Real Madrid Barcelona Ülke Türkiye Yunanistan İspanya İspanya F4 Katılım 4 11 12 15 Şampiyonluk 1 (2021) 3 (1997, 2012, 2013) 10 (1964, 65, 67, 68, 74, 80, 95, 2015, 18) 2 (2003, 10) Başantreör Ergin Ataman Georgios Bartzokas Pablo Laso Sarunas Jasikevicius

SEZONUN EN’LERİ

Final Four öncesi EuroLeague'de sezonun ‘en'leri de ödüllerine kavuştu. Sezonun koçu Olympiakos'tan Bartzokas, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ise Barcelona'dan Nikola Mirotic seçildi.