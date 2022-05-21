Anadolu Efes, Euroleague’de yeniden tarih yazmak istiyor

Euroeague finalinde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi, 10 şampiyonlukla Kupa 1’in rekortmeni Real Madrid. Maç 20.00’de. Temsilcimiz, en büyük turnuvadaki üst üste 3. finalinde 2. kupasını kovalayacak.

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Anadolu Efes, bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahne alıyor. Belgrad'da düzenlenen Euroleague Final Four'un (Dörtlü Final) kapanışında rakip Real Madrid. Maç 20.00'de başlayacak. Mavi-beyazlılar, Kupa 1'de art arda 3. şampiyonluk maçına çıkarken, Maccabi ve Olympiakos'tan sonra (Euroleague'de) unvanını koruyan 3. takım olmaya; uluslararası 3. kupasını kazanmaya; Türkiye'ye basketbolda 12. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Yarı finallerde Efes, Olympiakos'u 77-74; Real, Barcelona'yı 86-81 yenmişti.

FUTBOLDA REAL, BASKETTE BİZ!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dev maç öncesi “Real Madrid, Avrupa'nın en güçlü kadrosuna sahip. Zor bir final olacak. Futbolda Türkiye'de çok Real Madrid taraftarı var. Biri de oğlum Sarp. Futbolda Real'i destekliyoruz ama yarın (bugün) biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN 5’İN PEŞİNDE

Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'daki 5. şampiyonluğu için ter dökecek. Euroleague'de üst üste 6. kez finalde bir Türk takımı olacak (Fenerbahçe 3 + Efes 3).

REAL MADRİD 26-13 ÖNDE

İki takım arasında 2000 yılından itibaren Kupa 1'de oynanan 39 maçın 13'ünü Efes, 26'sını Real kazandı. Bu sezonki maçlarda ev sahipleri 93-90 ve 82-69 galip geldi.