Anadolu Efes evinde kazandı! Seriyi 2-1’e getirdi…

ING Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 103-92 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 103-92 yenerek ilk galibiyetini aldı ve seride durumu 2-1e getirdi.

İlk periyotta iki takımda dış atışlardan sayılar buldu. Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinden 4 isabet bulurken, Anadolu Efes’in rakibine yanıtı gecikmedi ve 7 üç sayı isabeti bulduğu ilk periyodu 31-25 üstün kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko bulduğu sayılarla 16’ncı dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Guduric ve Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu sayılara Micic ve Larkin ile karşılık veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 52-50 önde tamamladı.

LARKİN İLE FARKI AÇTI

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin’in üstü üste kaydettiği sayılarla 24’üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, art arda bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmasına karşın Anadolu Efes, final periyoduna 76-69 üstün girdi.

Dördüncü periyotta lacivert-beyazlı ekip, Larkin’in üst üste kazandırdığı basketlerle 34’üncü dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, mücadeleden 103-92 galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİ YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Beko’nun Anadolu Efes ile oynadığı serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe’de Özgür Özaktaç, Kemal Danabaş, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci ve Sertaç Komsuoğlu mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu’nda takip etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik

ANADOLU EFES: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely 12, Booker 11, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer 6, Guduric 14, Metecan Birsen 7, Ahmet Düvelioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 3

1’İNCİ PERİYOT: 31-25

İLK YARI: 52-50

3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-69