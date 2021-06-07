Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 3-0’la geçerek şampiyon oldu

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 93-66 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

3 maç kazanan takımın şampiyon olacağı seride Efes, Fenerbahçe’ye maç vermeyerek seriyi süpürdü ve Euroleague’in ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde de kupaya uzandı.

Anadolu Efes sahasındaki iki maçı da 111-71 ve 95-73’lik skorlarla kazandı.

Efes’in yıldız ismi Rodrigue Beaubois, final serisinin MVP’si (En Değerli Oyuncusu) seçildi.

Öte yandan Anadolu Efes normal sezonda tek mağlubiyet alırken, play-off’u namağlup tamamladı. Ergin Ataman’ın öğrencileri Türkiye’de oynadığı 38 maçın 37’sini kazanma başarısı gösterdi.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Ahmet Düverioğlu 2, Kenan Sipahi 6, Berkay Candan, Yiğit Onan

ANADOLU EFES: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi

1. PERİYOT: 25-21

İLK YARI: 32-44

3. PERİYOT: 47-72

Final serisinin son maçının son saniyeleri ve @AnadoluEfesSK‘in şampiyonluk sevinci pic.twitter.com/il8KYIY3HG — Tivibu Spor (@tivibuspor) June 7, 2021

“BU OYUNCULAR TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türkiye'de müthiş bir sezon geçirdik. Sadece tek bir maç kaybettik. Fenerbahçe Beko, sonuçta bir Euroleague takımı ve biz de 3-0 kazandık. Euroleague'den sonra bize bu ligi bırakacağımızı söylediler fakat Türkiye bizim için çok önemli. Bu oyuncular Türkiye'nin gururu oldu. 2 kupayla sezonu bitiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı takımla devam ederiz” ifadelerini kullandı.

KULÜP TARİHİNİN 15. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu final serisinde 3-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki 15. Türkiye Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti. Lacivert-beyazlı takım, daha önceki şampiyonluklarını; 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 sezonlarında elde etti.