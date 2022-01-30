Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu rahat geçti: 91-71

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması farklı bir galibiyete sahne oldu. Rahatsızlığı nedeniyle takımın başında olamayan Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, uzun süre üstün götürdüğü maçı farklı bir skorla kazandı.

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Anadolu Efes’e konuk oldu. Mücadeleden 91-71 mağlup ayrılan sarı lacivertliler, ligdeki 4. mağlubiyetini aldı.

Maçın başında Fenerbahçe Beko, Pierria Henry'nin basketleriyle rakibine karşılık verdi ve 11-12 öne geçti. Micic ve Singleton'un sayılarına Guduric, Jehyve Floyd ve Pierria Henry ile yanıt veren sarı lacivertliler, çeyreği 20-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu basketlerle 12-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes skoru 32-26'ya getirdi.

Çeyreğin geri kalan bölümünde üstünlüğü kaptırmayan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-41 önde gitti. Üçüncü çeyrek ise, karşılıklı basketlerle başladı. Bu bölümde fark çift hanelere kadar açılırken, Fenerbahçe farkı eritti ve Henry'nin son saniye üçlüğü ile periyotu 66-63 geride tamamladı.

EFES’TEN MAÇ KOPARAN SERİ

Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes’in 12-0'lık serisine engel olamayan Fenerbahçe78-66 geriye düştü. Kalan anlarda fark açıldı ve Anadolu Efes sahadan 91-71 galip ayrıldı. Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Salon: Sinan Erdem

Sinan Erdem Hakemler: Zafer Yılmaz, Erşan Kartal, Ali Şakacı

Zafer Yılmaz, Erşan Kartal, Ali Şakacı Anadolu Efes: Micic 26, Larkin 6, Beaubois 14, Singleton 9, Pleiss 13, Simon 4, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 6, Egemen Güven

Micic 26, Larkin 6, Beaubois 14, Singleton 9, Pleiss 13, Simon 4, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 6, Egemen Güven Fenerbahçe Beko: Henry 24, Guduric 21, Ahmet Düverioğlu 6, Şehmus Hazer 3, Tarık Biberovic 3, Floyd 5, Polonara 5, Melih Mahmutoğlu 4, İsmet Akpınar, Booker, Metecan Birsen

Henry 24, Guduric 21, Ahmet Düverioğlu 6, Şehmus Hazer 3, Tarık Biberovic 3, Floyd 5, Polonara 5, Melih Mahmutoğlu 4, İsmet Akpınar, Booker, Metecan Birsen 1. Periyot: 20-24

20-24 Devre: 47-41

47-41 3. Periyot: 66-63

66-63 5 Faul Alan: 39.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)