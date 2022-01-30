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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu rahat geçti: 91-71

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması farklı bir galibiyete sahne oldu. Rahatsızlığı nedeniyle takımın başında olamayan Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, uzun süre üstün götürdüğü maçı farklı bir skorla kazandı.

Yayınlanma: 20:56 - 30 Ocak 2022 Güncellenme:
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu rahat geçti: 91-71

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Anadolu Efes’e konuk oldu. Mücadeleden 91-71 mağlup ayrılan sarı lacivertliler, ligdeki 4. mağlubiyetini aldı.

Maçın başında Fenerbahçe Beko, Pierria Henry'nin basketleriyle rakibine karşılık verdi ve 11-12 öne geçti. Micic ve Singleton'un sayılarına Guduric, Jehyve Floyd ve Pierria Henry ile yanıt veren sarı lacivertliler, çeyreği 20-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu basketlerle 12-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes skoru 32-26'ya getirdi.

Çeyreğin geri kalan bölümünde üstünlüğü kaptırmayan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-41 önde gitti. Üçüncü çeyrek ise, karşılıklı basketlerle başladı. Bu bölümde fark çift hanelere kadar açılırken, Fenerbahçe farkı eritti ve Henry'nin son saniye üçlüğü ile periyotu 66-63 geride tamamladı.

EFES’TEN MAÇ KOPARAN SERİ

Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes’in 12-0'lık serisine engel olamayan Fenerbahçe78-66 geriye düştü. Kalan anlarda fark açıldı ve Anadolu Efes sahadan 91-71 galip ayrıldı. Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımının başında yer alamadı.

  • Salon: Sinan Erdem
  • Hakemler: Zafer Yılmaz, Erşan Kartal, Ali Şakacı
  • Anadolu Efes: Micic 26, Larkin 6, Beaubois 14, Singleton 9, Pleiss 13, Simon 4, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 6, Egemen Güven
  • Fenerbahçe Beko: Henry 24, Guduric 21, Ahmet Düverioğlu 6, Şehmus Hazer 3, Tarık Biberovic 3, Floyd 5, Polonara 5, Melih Mahmutoğlu 4, İsmet Akpınar, Booker, Metecan Birsen
  • 1. Periyot: 20-24
  • Devre: 47-41
  • 3. Periyot: 66-63
  • 5 Faul Alan: 39.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)
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