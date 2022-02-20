Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu yenip şampiyon oldu

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek Bitci Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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Bitci Türkiye Kupası’nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 86-72 yenerek 12. kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Finalin MVP’si ise 20 sayı, 8 ribaund ve 1 blok ile oynayan Anadolu Efes uzunu Tibor Pleiss oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen, Şehmus Hazer 6, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 10, Marker Starks 10, Tarık Biberoviç, Pierre 2, Marko Guduric 15, Jamal Floyd 10, Booker 17, Ahmet Düverlioğlu 2

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Anadolu Efes: Larkin 6, Beaubois 19, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 1, Egemen Güven, Moerman 13, Tibor Pleiss 20, Micic 23, Simon 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 16-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-27 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 62-49 (Anadolu Efes lehine)

ERGİN ATAMAN: BU OYUNCULARIN TEK EKSİĞİ TÜRKİYE KUPASI’YDI

Finalden sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atman, sezonun ilk kupası için mutlu olduklarını belirterek, “Bu oyuncu grubunun müzesindeki tek eksik Türkiye Kupası'ydı. Bu takım dört yıl içinde kazanılabilecek tüm kupaları kazandı. Fenerbahçe'yi de kutluyorum. Onlarda eksik bir kadro ile iyi mücadele ettiler. Kupayı kazandık. Sezonun ilk kupası. Önümüzde kazanmamız gereken iki kupa daha var. Türkiye şampiyonluğu ve yine tabi ki de EuroLeague şampiyonluğu. Bu akşam bunu bitireceğiz. Perşembe akşamı tekrar EuroLeague başlıyor Maccabi maçı ile” ifadelerini kullandı.