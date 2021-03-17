Anadolu Efes fırtınası devam ediyor… Son kurban Maccabi

Euroleague’in 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Menora Mivtachim Arena’da İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 90-66 mağlup ederek üst üste sekizinci galibiyetini aldı. Anadolu Efes, Euroleague’de ikinci sıraya yükseldi.

Mücadeleye hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 22-17 önde tamamlarken, ilk yarıyı da 47-31 üstün tamamladı. Etkili oyununu 3. periyotta da sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 24 sayı farkla 71-47 üstün girdi. 4. periyotta da rakibin farkı kapatmasına izin vermeyen Ergin Ataman’ın öğrencileri salondan 90-66 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.