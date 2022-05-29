Anadolu Efes – Galatasaray Nef: 91-77 | Seride durum 1-1

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçını kazanan Galatasay Nef, ikinci maçta Anadolu Efes'e 91-77 mağlup oldu ve durum 1-1'e geldi. Galatasaray Başantrenörü Andreas Pistiolis, sarı kırmızılı takımın başındaki ilk mağlubiyetini aldı.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nef’i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk beş ile başladı: Larkin, Micic, Singleton, Dunston, Pleiss. Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ise, Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Ndour ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı serileriyle geçilirken, 21-21’lik eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta savunmada ve hücumda vites yükselten Anadolu Efes, soyunma odasına 8 sayı farkla önde gitti: 45-37. Üçüncü periyotta hücumdaki etkili oyunuyla 10 sayılık fark yakalayan (71-61) Anadolu Efes, maçın final periyodunda da rakibine üstünlüğü bırakmadı ve 91-77 skorla sahadan galip ayrılarak seride durumu 1-1’e getirdi.

Serinin üçüncü maçı, 31 Mayıs Salı günü saat 20.30’da Galatasaray’ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Salon : Sinan Erdem

: Sinan Erdem Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Alper Özgök

Yener Yılmaz, Can Mavisu, Alper Özgök b: Larkin 13, Singleton 6, Yiğitcan Saybir, Bryant 16, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 3, Egemen Güven 2, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 15, Micic 19, Dunston 12

Galatasaray Nef : Dee Bost 10, Canaan 14, Trimble 8, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 6, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 3, Okben Ulubay 3, Blackshear 13, Göksenin Köksal 8

: Dee Bost 10, Canaan 14, Trimble 8, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 6, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 3, Okben Ulubay 3, Blackshear 13, Göksenin Köksal 8 1. Periyot : 21-21

: 21-21 İlk yarı : 45-37

: 45-37 3. Periyot : 71-61

: 71-61 5 Faul: 37.13 Singleton (Anadolu Efes) – 34.04 Blackshear (Galatasaray Nef)