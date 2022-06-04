Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i farklı geçip finale çıktı

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Nef’i 104-77 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 3-2 öne geçen Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes; Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Dunston ilk beşiyle parkeye çıktı. Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef ise Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Blackshear ilk beşiyle parkede yer aldı.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26lık eşitlikle sona erdi. Larkin’in üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42.

Anadolu Efes’in hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.

Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2’ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

MICIC VE GÖKSENİN SAKATLANDI

Anadolu Efes – Galatasaray Nef karşılaşmasında iki takım adına da şanssız sakatlıklar yaşandı. Galatasaray Nefte kaptan Göksenin Köksal ikinci periyotta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, Anadolu Efesin yıldızı Vasilije Micic de üçüncü periyottaki sakatlığı nedeniyle sedyeyle saha kenarına geldi ve maçı tamamlayamadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli

ANADOLU EFES: Larkin 28, Singleton 10, Bryant 13, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 6, Egemen Güven 1, Moerman 10, Buğrahan Tuncer 8, Micic 14, Dunston 14

GALATASARAY NEF: Dee Bost 14, Canaan 5, Trimble 10, Ndour 20, Sadık Emir Kabaca 11, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 2, Canberk Kuş 6, Okben Ulubay, Blackshear 9, Ege Tan Yıldızoğlu, Göksenin Köksal

1. PERİYOT: 26-26

İLK YARI: 51-42

3. PERİYOT: 81-53