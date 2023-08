Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz: Larkin’in milli takımda olmamasının nedeni sakatlık

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, ay-yıldızlı ekibe katılamayan Shane Larkin'in durumuna açıklık getirdi.

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ile lacivert-beyazlı basketbol takımının başantrenörü Erdem Can, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kahve Dünyası Fabrika Mağazası-Veliefendi’de gerçekleştirilen etkinlikte Yılmaz ile Can, yeni sezon planlaması, transfer çalışmaları ve gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sezon yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Alper Yılmaz, “Takımımızda çok fazla değişiklik var. Başantrenör konusunda çok çalıştık. Zor bir süreç oldu. Erdem Can’ın yardımcı antrenörken gösterdiği performans, NBA’e gitmesi, Türk Telekom’da gösterdiği başarı, oyuncularla ilişkisi ve Anadolu Efes’in Türk antrenörle çalışmak istemesi onu tercih etmemizde etken oldu. Beraber başarabileceğimize inandık. Erdem’in bu iş için doğru bir insan olduğunu düşündük. İki sezon için beraberiz. İnşallah çok uzun bir süreç olur. İyi bir sonuç alabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacağına inancımız tam. Umuyorum istediğimizi sahaya koyabiliriz ve başarılı bir sezon geçiririz.” ifadelerini kullandı.

Kadroya kaliteli oyuncular dahil ettiklerini aktaran Yılmaz, “Bir hafta içinde oyun kurucu pozisyonuna bir isim daha açıklayacağımızı düşünüyorum. Avrupa basketbolunu bilen ve gelişime açık bir oyuncu olacak. Konuştuğumuz isimler var. Acele etmiyoruz. Doğru ismi takıma kazandırmak istiyoruz. Bunu, para saçarak değil doğru yatırımla gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

“Larkin’in milli takımda yer almamasının tek sebebi dizindeki sakatlık”

Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası kadrosuna davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibe katılmayan Shane Larkin’in durumuna açıklık getirdi.

Larkin’e yönelik milli takıma gitmemesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Yılmaz, şunları kaydetti: “Yabancı ve NBA’de mücadele eden oyuncuların 24 Temmuz’da kampa katılması istendi. Larkin, ABD’de MR çektirdi. Dizinde kemik ödemi saptandı. 24 Temmuz’da İstanbul’a geldi ve yine MR çektirdi. Milli takım doktorları tarafından ciddi bir ödem olduğu raporlandı. Tedavisine başlandı. İki hafta sonra kontrol olması gerektiği söylendi. Yapılan kontrolde ödemin azaldığı ama devam ettiği söylendi. İyileşmesinin 6 hafta süreceği ancak zorlarsa 6 hafta daha atacağı belirtildi. Daha sonra ciddi bir ağrısı oldu. Doktoru tedavi için çağırınca ABD’ye gitti. Gelecek hafta gelmesini bekliyoruz. Sağlık kontrolüne girecek. Sezona başlayıp başlamayacağı belli olacak. Zorlamak istemiyoruz. Larkin, milli takıma hep gitti ama şimdi sakatlığı izin vermiyor. Larkin’in milli takımda yer almamasının tek sebebi dizinden yaşadığı sakatlık.”

Erdem Can: “Türk oyuncuların fazla süre alacağı bir takım kurmak istiyorum”

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Türk oyuncuların daha fazla süre alabileceği bir takım oluşturmak istediğini söyledi. Yeni sezona büyük bir motivasyonla başlamak istediklerini aktaran Can, “Basketbol zekası yüksek oyunculara sahibiz. Oyuncuların hepsi başarıya aç. Hedeflerimizde bir değişiklik yok. Doğru kimyayı bir araya getirmek çok önemli. İlk adım play-off’ta yer alabilmek. Daha önemlisi ise ilk 4’e girerek saha avantajını sağlayabilmek. Dörtlü Final ise başlı başına büyük bir başarı. Türk oyuncuların fazla süre alacağı bir takım kurmak istiyorum. Yerli oyuncuları daha fazla işin içine sokarak neden başarılı olmayalım?” değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımla 2 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman’ın halefi olmasının üzerinde herhangi bir baskı oluşturmadığına vurgu yapan Erdem Can, “Ergin Ataman, Türk basketbol tarihinin en başarılı koçu. İnsanın en büyük yaratacağı baskı kendisine kurduğu baskıdır. Ben baskı hissetmiyorum. Kulübüm de ilk andan beri bana inanılmaz destek veriyor. Alper Yılmaz ile 2 yol arkadaşı gibiyiz. Kendi üzerimde başarmak istediklerimle ilgili baskıyı kuruyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğuş Özdemiroğlu’nun sakatlanması

Erdem Can, A Milli Takım’ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında İtalya ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat edilen Doğuş Özdemiroğlu’nun pozisyonuna transfer yapacaklarını söyledi. Yeni sezon öncesi kadrolarına kattıkları Doğuş’un sakatlığının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Can, “Şansız bir şekilde sakatlandı. Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Sorumluluk alacak, savunma yapacak ve rotasyonda gerekli cevabı verebilecek bir oyuncu bakıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Türk oyuncu rotasyonuyla ilgili Burak Can Yıldızlı’yı kadromuza kattık. Abilik görevini üstlenecek, doğru antrenmanı yapacak ve Anadolu Efes ruhunu oyunculara verecek bir abinin takımda olmasını istedik.” şeklinde görüş belirtti.

“NBA bana çok şey kattı”

İki sezon önce NBA ekibi Utah Jazz’da yardımcı antrenörlük yaptığı dönemle ilgili bir soru üzerine Erdem Can, “NBA bana çok şey kattı. Utah Jazz’ın o dönemdeki başantrenörü Quin Snyder, bana çok fazla sorumluluk verdi. Hala da çok fazla paylaşımımız var. Oyuncu ilişkileri ve hücum yönünde tempoyu kullanma konusunda kendime bir sayfa açtım. Kendime bir sistem yarattım.” görüşlerini paylaştı.

Can, son olarak THY Avrupa Ligi’nde yeni sezondan itibaren uygulanacak play-in sistemine pozitif yaklaştığını kaydetti. (AA)