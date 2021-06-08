Anadolu Efes iki kupayı da Atatürk’e götürdü

Euroleague finalinde FC Barcelona'yı, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde de Fenerbahçe Beko'yu geçen Anadolu Efes, çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yöneticiler, Başantrenör Ergin Ataman, A takım antrenörleri ve oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanlarının yer aldığı kafile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bulunabilmek için Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesi, düzenlenen törenin ardından Anıtkabir'de bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ergin Ataman, Misak-ı Milli kulesine geçen kafile adına burada bulunan özel deftere ise şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman güvendiğiniz güzel ülkemizi emanet ettiğiniz gençler olarak Avrupa’nın en büyük kupasını huzurunuza getirdik. Size ve tüm silah arkadaşlarınıza şehitlerimize minnettarız.”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Anıtkabir ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ataman, “Sezon biter bitmez bu sabah erkenden yola çıkıp Euroleague kupasını atamızın huzuruna getirmekten büyük bir onur duyuyorum. Tam kadro buradaydık bugün. İçlerinde biliyorsunuz 8-9 tane yabancı oyuncumuz var. Çoğu ilk kez Anıtkabir'e geldiler ve çok etkilendiler. Bütün bir kulüp olarak geldik sadece A takım olarak değil, gururluyuz Türkiye'ye böylesine anlamlı, büyük bir kupayı getirmiş olmaktan. Tabii ki de ilk olarak da bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Anı defterine de aynen onu belirttim. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de silah arkadaşlarına, geçmişten bugüne bizler için savaşan bizler için bayrağımızı korumaya çalışan tüm şehitlerimize, askerlerimize, polislerimize minnettarız. Bunları da anı defterine yazdım. Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız ve bu ülke Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu çok büyük bir miras, sonuna kadar da bunu devam ettireceğiz. Avrupa çapında böylesine büyük bir başarıyla Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok gururluyuz” şeklinde konuştu.