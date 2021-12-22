Anadolu Efes Kızılyıldız’ı son nefeste geçti

Anadolu Efes, son saniyeleri nefes kesen maçta sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'ı yenerek Euroleague'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Euroleague’in 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı 84-83 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip üst üste üçüncü toplamda da 9. galibiyetini elde etti.

Başa baş geçen karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. Kızılyıldız, 83-82 önde girdiği son 10 saniyede Kalinic ile serbest atış kullandı. Kalinic’in kaçırdığı atış sonrası hücum eden Anadolu Efes, Micic’e yapılan faul sonrası 0.9 saniye kala serbest atış çizgisine geldi. Micic iki atışını da sayıya çevirince Anadolu Efes karşılaşmadan 84-83 galip ayrıldı.

Anadolu Efes’te Tibor Pleiss attığı 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Guido Giovannetti

Anadolu Efes: Shane Larkin 8, Adrien Moerman, Tibor Pleiss 23, Rodrigue Beaubois 10, James Anderson 9, Vasilije Micic 21, Elijah Bryant 8, Bryant Dunston 5, Chris Singleton, Krunoslav Simon

Başantrenör: Ergin Ataman

Kızılyıldız: Nikola Kalinic 20, Nate Wolters 12, Ognen Kuzmic 7, Luka Mitrovic 4, Austin Hollins 5, Stefan Lazarevic 7, Branko Lazic 13, Nikola Ivanovic 9, Aaron White 6, Stefan Markovic, Maik Zirbes

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 31-21 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 43-46 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 65-68 (Kızılyıldız lehine)