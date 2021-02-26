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Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe’de corona virüsü şoku

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko'da bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 16:22, 26/02/2021
Spor HaberleriBasketbol
Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe’de corona virüsü şoku

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda Anadalu Efes maçı öncesinde dün yapılan corona virüsü testinde bir oyuncuda pozitif bulgular tespit ediildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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