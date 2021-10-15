Anadolu Efes, Milano’da 4’te 0 yaptı!

Son şampiyon Anadolu Efes için Euroleague'de yeni sezon kabus gibi başladı! Temsilcimiz, Milano deplasmanından da 75-71 yenik dönerek 4. maçını da kaybetti.

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Euroleague’in 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano ile karşılaştı. Mediolanum Forum’da oynanan mücadeleyi Efes, 75-71’lik skorla yenildi.

11 top kaybı yapan Efes’te Larkin ile Micic 4’er top kaybı yaptı. Milano 30’da 14 dış isabet bulurken, Anadolu Efes ise sadece 24 dış atıştan 8 isabet buldu.

Micic 17 sayıyla oyarken, Larkin 13 sayıda kaldı. Milano’da ise Delaney 16 sayı, Hall 13 sayıyla galibiyet katkı yaptı.

Bu skorla Milano 4. maçında 4. galibiyetin alırken, temsilcimiz Efes ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Anadolu Efes gelecek hafta perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Unics Kazan’ı konuk edecek.

1. PERİYOT: 16-21

2. PERİYOT: 26-15

3. PERİYOT: 21-13

4. PERİYOT: 11-22