Anadolu Efes Olimpia Milano’yu devirdi, seride öne geçti

Sahasında Olimpia Milano'yu mağlup eden Anadolu Efes, Euroleague Play-Off serisinde 2-1 öne geçti.

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Euroleague Play-Off 3. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 77-65'lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Serinin 4. karşılaşması perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

Micic ve Pleiss’ın hücumdaki etkili oyunuyla maça start veren Anadolu Efes, televizyon molasına 15-11lik üstünlükle girdi. Periyodun kalan bölümünde farkı artıran ev sahibi ekip, periyodu 8 sayı farkla önde tamamladı: 25-17.

İkinci periyotta Grant’in üçlük çizgisinin gerisinden kaydettiği iki basket ile yeniden oyuna dahil olan Olimpia Milano, televizyon molasına girilirken farkı 3e kadar indirdi: 29-26. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda da isabetli oynayan Anadolu Efes farkı 12’ye kadar çıkartsa da, Olimpia Milano hücumda üst üste kaydettiği basketlerle bir kez daha oyuna dahil oldu. Anadolu Efes soyunma odasına 42-35’lik üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta oyunun üstünlüğünü eline alan deplasman ekibi, periyodun bitimine 30 saniye kala farkı 1 sayıya (57-56) indirirken, Bryant’ın iki sayılık basketiyle Anadolu Efes maçın final periyoduna 59-56 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna da üçüncü periyottaki etkili oyunuyla başlayan Olimpia Milano, 33’üncü dakikada öne geçti: 59-60. Larkin ve Micic’in maçın son bölümünde hücumda devreye girmesiyle yeniden farkı açan ev sahibi ekip, müsabakanın bitimine 1 dakika kala farkı 9’a yükseltti: 74-65. Anadolu Efes, müsabakayı 77-65 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic, Matej Boltauzer, Emilio Perez

Anadolu Efes: Shane Larkin 16, Chris Singleton 3, Elijah Bryant 4, Adrien Moerman 8, Buğrahan Tuncer 3, Tibor Pleiss 17, Vasilije Micic 20, James Anderson 2, Bryant Dunston 4

Başantrenör: Ergin Ataman

Olimpia Milano: Jerian Grant 11, Sergio Rodriguez 9, Tarczewski 4, Ricci 2, Biligha, Hall 16, Baldasso, Daniels, Shields 9, Kyle Hines 6, Ben Bentil 8, Luigi Datome

Başantrenör: Ettore Messina

1.Periyot: 25-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-35 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 59-56 (Anadolu Efes lehine)