Anadolu Efes Olimpia Milano’yu mağlup etti, Final-Four’a yükseldi

Anadolu Efes, Euroleague Play-Off turu 4. maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu yenerek seride Final Four'a yükseldi.

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Euroleague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano’yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1’e getirdi ve Final Four’a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four’a yükselme başarısı gösterdi.

Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı.

Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 5. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four'da ikinci oldu.

Ergin Ataman, son olarak Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.

ÇEKİŞMELİ KAPIŞMA

Pleiss’ın üçlük çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça başlayan Anadolu Efes, Micic’in de Pleiss’a katkı vermesiyle etkili bir hücum performansı gösterirken, savunmada da sertliğini korudu ve ilk periyodu 8 sayı farkla önde kapattı: 19-11.

Datome’nin devreye girmesiyle hücumda toparlanan Olimpia Milano, 17’nci dakikada, maçta ilk kez öne geçti: 34-35. Hines’ın hücum ribaundlarında Pleiss’a karşı üstünlük kurduğu bölümün ardından birçok ikinci şans sayısı yakalayan Olimpia Milano, soyunma odasına 43-42’lik üstünlükle gitti.

Pleiss ve Micic’in sayılarıyla öne geçen, farkı çift haneye çıkartan Anadolu Efes’e üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle yanıt veren Olimpia Milano, farkı 4’e indirdi. Maçın final periyoduna 62-58’lik Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

Toplamda 14-0’lık seri yakalayan Olimpia Milano, 33’üncü dakikada bir kez daha öne geçti: 62-66. Müsabakanın kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes savunmada sertliğini artırdı ve hücumda da serbest atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak Olimpia Milano’yu 75-70 mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte EuroLeague’de üst üste üçüncü kez Final Four’a yükselmiş oldu.

ANADOLU EFES SEYİRCİ REKORU KIRDI

Anadolu Efes’in Olimpia Milano ile oynadığı Euroleague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte Euroleague’de üst üste üçüncü kez Final Four’a yükselmiş oldu.