Anadolu Efes, Panathinaikos’u son saniyede yıktı

Anadolu Efes, Euroleague'in 22. haftasında konuk ettiği Panathinaikos'u Moerman'ın son saniye üçlüğüyle 82-81 mağlup etti.

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Anadolu Efes, Euroleague’in 22. haftasında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos’u 82-81 yendi.

“LARKIN’IN CİDDİ SAKATLIĞI VAR”

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımın yıldızı Shane Larkin’in sakatlığının olduğunu açıkladı.

Ataman, “Larkin’in çok ciddi bir sakatlığı var. Barcelona maçından sonra 2 lig maçında da oynatamadık sakatlığından dolayı. Maçın son 3 dakikasında daha ciddi bir sakatlık yaşadığını söyledi ve kendisi çıkmak istedi. Bu gece MR’a girecek. Umarım yan bağlarında bir sıkıntı yoktur. Orada ciddi bir hassasiyeti var. Larkin’in durumu biraz ciddi gözüküyor. Yoksa maçın sonunda ne ben onu çıkartırdım ne de o çıkmak isterdi” diye konuştu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Sreten Radovic, Milan Nedovic

ANADOLU EFES: Larkin 11, Micic 20, Anderson, Dunston 14, Moerman 15, Simon 10, Pleiss 4, Beaubois 4, Singleton, Bryant 4

PANATHINAIKOS: Perry 3, Papapetrou 7, White 15, Evans 4, Sant-Roos 5, Kaselakis, Macon 17, Bochoridis 2, Kavvadas 8, Nedovic 20

1. Periyot: 17-12 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 39-42 (Panathinaikos lehine)

3. Periyot: 65-62 (Anadolu Efes lehine)