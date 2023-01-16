Anadolu Efes rahat kazandı
Sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmadan 19 sayı farkla galip ayrıldı.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i kendi sahasında 96-77 mağlup ederek 10. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes’te Shane Larkin ve Amath MBaye 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Max Heidegger’in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz
ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 16, Bryant 2, MBaye 17, Zizic 14, Egehan Arna 5, Buğrahan Tuncer 10, Dunston 2, Furkan Haltalı 13, Mehmet Efe Demirel
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 22, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Ayberk Olmaz 2, Hamilton 10, Peterka 13, Altan Erol, Arca Tülüoğlu, Eyüp Can Öncü, Gökhan Aydın
1. PERİYOT: 25-17
İLK YARI: 44-36
3. PERİYOT: 74-63