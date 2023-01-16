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Anadolu Efes rahat kazandı

Sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmadan 19 sayı farkla galip ayrıldı.

Yayınlanma: 20:52 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
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Anadolu Efes rahat kazandı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i kendi sahasında 96-77 mağlup ederek 10. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes’te Shane Larkin ve Amath MBaye 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Max Heidegger’in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz

ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 16, Bryant 2, MBaye 17, Zizic 14, Egehan Arna 5, Buğrahan Tuncer 10, Dunston 2, Furkan Haltalı 13, Mehmet Efe Demirel

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 22, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Ayberk Olmaz 2, Hamilton 10, Peterka 13, Altan Erol, Arca Tülüoğlu, Eyüp Can Öncü, Gökhan Aydın

1. PERİYOT: 25-17

İLK YARI: 44-36

3. PERİYOT: 74-63

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