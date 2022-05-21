Anadolu Efes Real Madrid Euroleague final maçı saat kaçta, hangi kanada?

Efes Euroleague final maçında Real Madrid karşısına çıkıyor. Final Four'da Olimpiyakos'u eleme başarısı gösteren mavi beyazlar tarihinde üçüncü kez finale çıkma başarısı gösterdi. Turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid tekrar kupayı kazanmak istiyor. Efes Real Madrid maçı saat 20:00'da başlayacak, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

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Euroleague'de finalin adı Anadolu Efes Real Madrid oldu. Bu sezon gösterdiği performansla güçlü rakipleri elemeyi başaran, son olarak da Final Four'da Olimpiyakos’u geçen Efes finalde Real Madrid’i yenerek tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak istiyor. Tüm basket severlerin ekran başında olacağı mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki, Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EFES REAL MADRİD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Real Madrid finali 21 Mayıs Cumartesi günü 20:00’da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

FUTBOLDA REAL, BASKETTE BİZ!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dev maç öncesi “Real Madrid, Avrupa’nın en güçlü kadrosuna sahip. Zor bir final olacak. Futbolda Türkiye’de çok Real Madrid taraftarı var. Biri de oğlum Sarp. Futbolda Real’i destekliyoruz ama yarın (bugün) biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN 5'İN PEŞİNDE

Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa’daki 5. şampiyonluğu için ter dökecek. Euroleague’de üst üste 6. kez finalde bir Türk takımı olacak (Fenerbahçe 3 + Efes 3).

REAL MADRİD 26-13 ÖNDE

İki takım arasında 2000 yılından itibaren Kupa 1’de oynanan 39 maçın 13’ünü Efes, 26’sını Real kazandı. Bu sezonki maçlarda ev sahipleri 93-90 ve 82-69 galip geldi.