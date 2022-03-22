Anadolu Efes, Real Madrid’i son nefeste devirdi: 93-90

Euroleague'de Real Madrid'i konuk eden temsilcimiz Anadolu Efes, son periyottaki etkili oyunu ile mücadeleyi 93-90 kazandı.

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EuroLeague’in 31. haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid’i 93-90 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 14. galibiyetini alırken, Real Madrid ise 7. mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan maça Anadolu Efes; Micic, Larkin, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle başladı. Real Madrid ise, Williams-Goss, Deck, Hanga, Yabusele ve Tavares ilk beşiyle sahada yer aldı. Dev karşılaşma tempolu başlarken, Anadolu Efes’te Micic 8 sayıyla, Real Madrid’de ise Poirier 6 sayıyla takımlarının skor yükünü çeken isimler oldular. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Real Madrid 21-19’luk üstünlükle kapattı.

İkinci periyodun başlamasıyla vites yükselten deplasman ekibi, Anadolu Efes karşısında hücumda ve savunmada büyük üstünlük kurarak farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 31-44. Bu skor sonrasında oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, 11-0’lık seriye maça yeniden ortak oldu: 42-44. Periyodun kalan bölümünde tekrardan seri yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 51-44’lük üstünlükle gitti.

Real Madrid’in Yabusele başta olmak üzere 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atmasıyla hücumda hiç düşmeyen Real Madrid’e karşılık Anadolu Efes’te, Moerman ve Larkin devreye girse de, deplasman ekibi müsabakanın final periyoduna 7 sayılık farkla önde girdi: 72-79.

Son periyotta vites yükselten taraf bu kez Anadolu Efes olurken, Micic’in muhteşem performansıyla öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, parkeden 93-90’lık galibiyetle ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

Hakemler: Borys Ryzhyk, Uros Nikolic, Damir Javor

Anadolu Efes: Pleiss 11, Micic 29, Anderson 5, Larkin 12, Bryant 3, Moerman 18, Dunston 8, Beaubois 5, Simon 2

Real Madrid: Randolph, Poirier 8, Yabusele 20, Thompkins, Tavares 5, Williams-Goss 9, Heurtel 5, Fernandez 6, Hanga 14, Deck 23

1. Periyot: 19-21

İlk yarı: 44-51

3. Periyot: 72-79