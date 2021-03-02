Anadolu Efes rekor kırdığı maçta Valencia’yı rahat geçti

Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Valencia Basket’i 99-83 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Temsilcimiz, maçı 29’da 18’lik 3 sayılık isabetiyle tamamlayarak kulüp rekorunu kırmayı başardı. Efes daha önce tarihinde en fazla 15 dış sayı isabeti bulmuştu.

Bir maçı eksik olan Efes, zirve yarışındaki iddiasını devam ettirirken 26. maçında 16. galibiyetini aldı. Valencia Basket de 27. maçında 13. mağlubiyetini tattı.

Anadolu Efes’te Sertaç Şanlı 20, Rodrigue Beaubois 19, Shane Larkin 18, Vasilije Micic 16 ve Simon Krunoslav 14 sayıyla oynadı. Valencia’da ise Bojan Dublejevic 15, Derrick Williams 13, Klemen Prepelic 13 sayı üretti.

Temsilcimiz Perşembe günü Sinan Erdem’de CSKA Moskova ile karşılaşacak.