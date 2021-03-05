Anadolu Efes seriye bağladı… CSKA’yı ‘Yüzledi’

Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova’yı 100-70 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Joseph Bissang
Anadolu Efes: Micic 21, Beaubois 11, Simon 11, Moerman 8, Sertaç Şanlı 14, Larkin 11, Singleton 12, Doğuş Balbay, Anderson 3, Dunston 9
CSKA Moskova: James 5, Hilliard 7, Shengelia 14, Bolomboy 8, Kurbanov 3, Lundberg 7, Hackett 7, Antonov, Strelnieks 5, Voigtmann 10, Clyburn 4, Eric
1. Periyot: 31-13 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 55-28 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 75-45 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Daniel Hackett (CSKA Moskova)