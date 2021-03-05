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Anadolu Efes seriye bağladı… CSKA’yı ‘Yüzledi’

Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı CSKA Moskova'yı mağlup ederek Euroleague'deki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Güncellenme: 00:15, 05/03/2021
Spor HaberleriBasketbol

Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova’yı 100-70 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Joseph Bissang

Anadolu Efes: Micic 21, Beaubois 11, Simon 11, Moerman 8, Sertaç Şanlı 14, Larkin 11, Singleton 12, Doğuş Balbay, Anderson 3, Dunston 9

CSKA Moskova: James 5, Hilliard 7, Shengelia 14, Bolomboy 8, Kurbanov 3, Lundberg 7, Hackett 7, Antonov, Strelnieks 5, Voigtmann 10, Clyburn 4, Eric

1. Periyot: 31-13 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 55-28 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 75-45 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Daniel Hackett (CSKA Moskova)

Anadolu Efes Moskova