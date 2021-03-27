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Anadolu Efes sezonu lider tamamlamayı garantiledi

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor'u 87-80 mağlup ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Güncellenme: 15:02, 27/03/2021
Spor HaberleriBasketbol
Anadolu Efes sezonu lider tamamlamayı garantiledi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 26ncı haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor’u konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efeste 21 sayı üreten Krunoslav Simon maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Sporda ise Ian Hummer 15 sayıyla mücadele etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Krunoslav Simon 21, Shane Larkin 18, Tibor Pleiss 18, Chris Singleton 9, James Anderson 8, Buğrahan Tuncer 6 , Bryant Dunston 5, Tolga Geçim 2, Erten Gazi, Doğuş Balbay

Başantrenör: Ergin Ataman

Aliağa Petkim Spor: Ian Hummer 15, Stephen Zack 15, Sarunas Vasiliauskas 14, Ege Arar 12, Canberk Kuş 9, Yiğitcan Turna 6, Okben Ulubay 4, Dorukhan Engindeniz 3, Thomas Wimbush II 2

Başantrenör: Kestutis Kemzura

1. periyot: 32-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-45 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. periyot: 65-65

Anadolu Efes basketbol