Anadolu Efes sezonu lider tamamlamayı garantiledi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 26ncı haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor’u konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efeste 21 sayı üreten Krunoslav Simon maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Sporda ise Ian Hummer 15 sayıyla mücadele etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Krunoslav Simon 21, Shane Larkin 18, Tibor Pleiss 18, Chris Singleton 9, James Anderson 8, Buğrahan Tuncer 6 , Bryant Dunston 5, Tolga Geçim 2, Erten Gazi, Doğuş Balbay

Başantrenör: Ergin Ataman

Aliağa Petkim Spor: Ian Hummer 15, Stephen Zack 15, Sarunas Vasiliauskas 14, Ege Arar 12, Canberk Kuş 9, Yiğitcan Turna 6, Okben Ulubay 4, Dorukhan Engindeniz 3, Thomas Wimbush II 2

Başantrenör: Kestutis Kemzura

1. periyot: 32-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-45 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. periyot: 65-65