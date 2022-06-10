Anadolu Efes, Shane Larkin ile sözleşme yeniledi

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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Adı Fenerbahçe Beko anılan milli basketbolcu Shane Larkin, Anadolu Efes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Ligi Play-Off Final serisinde 2-0 geride olan Efes, 29 yaşındaki yıldız basketbolcuyu kadrosunda tutmayı başardı. Anadolu Efes2’ten yapılan açıklamada, “Şampiyon oyuncumuz Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme yeniledik! Shane, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak” ifadelerine yer verildi.

@ShaneLarkin_3 ile 2 Yıl Daha! Şampiyon oyuncumuz Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme yeniledik! Shane, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.#BenimYerimBurası pic.twitter.com/kIQPVvx0kh — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 10, 2022

2018’den beri Anadolu Efes forması giyen Larkin, 2020 yılında Türk vatandaşlığına geçerek milli takım forması giymeye başladı. Efes’in iki yıl üst üste Euroleague şampiyonluğu kazanmasında önemli rol sahibi olan Larkin, 22019 ve 2021’de Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu da yaşadı.